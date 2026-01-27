Tauziehen um begehrtes Objekt

Die Stadt drückt aufs Tempo: Steckt hinter Ausschreibung für Kubus politisches Kalkül?

Severin Obholzer-Sonnewend bespielt seit einigen Jahren den Kubus mit Kultur. Er kämpft darum, im Objekt bleiben zu können.
© Rita Falk
Markus Schramek

Von Markus Schramek

