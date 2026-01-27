- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Tauziehen um begehrtes Objekt
Die Stadt drückt aufs Tempo: Wie es mit dem Kubus vor dem Landestheater weitergeht
Severin Obholzer-Sonnewend bespielt seit einigen Jahren den Kubus mit Kultur. Er kämpft darum, im Objekt bleiben zu können.
© Rita Falk
Von Markus Schramek
Für Sie im Bezirk Innsbruck unterwegs:
Renate Perktold
+4350403 3302
Verena Langegger
+4350403 2162
Michael Domanig
+4350403 2561
© 2026 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten