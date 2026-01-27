Massiver Erdrutsch gefährdet Stadt in Italien: Häuser drohen einzustürzen

Das Gebiet auf Sizilien ist von der Außenwelt abgeschnitten. Viele Häuser auf der vier Kilometer langen Front drohen einzustürzen. Das Gebiet könnte dauerhaft unbewohnbar bleiben.

Niscemi – Nach schweren Unwettern ist es auf Sizilien zu mehreren Erdrutschen gekommen. Seit Sonntag sackt der Boden in Teilen des Stadtgebiets der 25.000 Einwohner zählenden Stadt Niscemi ab, ein bis zu 25 Meter tiefer Graben zieht sich durch Wohnviertel. Eine vier Kilometer lange Front droht abzusinken. Mehr als 1000 Menschen mussten nach Angaben der Behörden ihre Häuser verlassen. Mehrere Stadtviertel wurden vollständig geräumt.

Der Erdrutsch besteht mittlerweile aus einem Hauptbruch in zwei Bögen von vier Kilometern Länge und einer Absenkung, die senkrechte Wände von bis zu 55 Metern Höhe entstehen ließ. Straßen sowie Gebäude wurden beschädigt.

📽️ Video | Hubschrauber-Aufnahmen aus Niscemi

„Dramatische Situation“

Der Bürgermeister Massimiliano Conti sprach von einer „dramatischen Situation“, denn Niscemi sei derzeit nahezu von der Außenwelt abgeschnitten, da wichtige Verkehrsachsen gesperrt wurden. Schulen bleiben geschlossen, der Zivilschutz entsandte zusätzliche Einsatzkräfte. In einer Sporthalle wurden Notunterkünfte eingerichtet, zahlreiche Bewohner kamen bei Verwandten unter.

Wer dort ein Haus hat, wird nicht zurückkehren können. Zivilschutzchef Fabrizio Curcio

Zivilschutzchef Fabrizio Curcio kündigte die Errichtung einer sogenannten roten Zone an. Die betroffenen Gebiete könnten dauerhaft unbewohnbar bleiben. „Wer dort ein Haus hat, wird nicht zurückkehren können“, sagte Curcio. Weitere Erdrutsche wurden nicht ausgeschlossen. Das Gebiet war bereits vor 29 Jahren von einem ähnlichen Erdrutsch betroffen. Die aktuellen Erdrutsche entstanden durch das Sturmtief Harry, das seit Tagen heftige Regenfälle über Sizilien bringt.

Ganze Straßen wurden weggerissen. © IMAGO/ZUMA Press/Rosario Cauchi

Der italienische Ministerrat hat am Dienstagnachmittag den Unwetternotstand für Sizilien, Sardinien und Kalabrien ausgerufen. Die Regierung unter Giorgia Meloni hat für die betroffenen Gebiete 100 Millionen Euro aus dem Fonds für nationale Notfälle bereitgestellt. Die Präsidenten der drei Regionen wurden laut Beschluss bei einer Ministerratssitzung in Rom beauftragt, den Wiederaufbau zu koordinieren. (APA)