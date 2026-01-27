Kufstein: Leben retten bei Blut- und Stammzellspende an der HLW

Die HLW FW Kufstein veranstaltet am Donnerstag, 5. Februar 2026, gemeinsam mit dem Roten Kreuz eine Blutspendeaktion. Zugleich ist vor Ort eine Stammzellentypisierung möglich. Beide Aktionen bieten die Chance, schwer kranken Menschen das Leben zu retten.

Kufstein – Die HLW FW Kufstein und das Rote Kreuz organisieren zum fünften Mal eine Blutspendeaktion. SchülerInnen der 3CHW-Klasse planen diese im Rahmen ihres Unterrichts. Gleichzeitig gibt es die Möglichkeit zur Stammzellentypisierung. „Wir wollen zeigen, wie einfach es ist, etwas zu bewirken", erklärt eine Schülerin. Ziel ist, viele zur Teilnahme zu bewegen. Gespendet werden kann am 5. Februar von 9:30 bis 16 Uhr an der HLW FW Kufstein in der August-Scherl-Straße 1.

Gesunde Menschen ab 18 Jahren dürfen Blut spenden. Ein kurzer medizinischer Check prüft Blutdruck, Hämoglobinwert und den allgemeinen Gesundheitszustand. Mitzubringen sind ein gültiger Lichtbildausweis sowie ausreichend Nahrung und Flüssigkeit. Die eigentliche Spende dauert wenige Minuten, der ganze Vorgang etwa eine Stunde. Danach warten ein Ruhebereich und Verpflegung. Die HLW bietet hier frisch zubereitete Snacks und Getränke aus der Schulküche.

Wangenabstrich genügt

Interessierte können sich parallel zur Blutspende als Stammzellspender registrieren. Ein Wangenabstrich genügt für die Typisierung und dauert nur Minuten. Die Daten gelangen dann in eine weltweite Spenderdatenbank. Eine Stammzellspende bietet oft die einzige Heilungschance für Menschen mit schweren Blutkrankheiten. Beispiele sind Leukämien oder bestimmte Immundefekte. Passende Gewebemerkmale sind selten, darum zählt jede Registrierung.