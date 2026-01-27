Stau und Verzögerungen

Schwerer Unfall bei Radfeld: Inntalautobahn Richtung Innsbruck gesperrt

Es staut sich aktuell auf der Inntalautobahn.
© Asfinag/Webcam

Eine Person wurde schwer verletzt. Der Stau reicht mehrere Kilometer zurück.

Für Sie im Bezirk Kufstein unterwegs:

Theresa Aigner

Theresa Aigner

+4350403 2117

Michael Mader

Michael Mader

+4350403 3050

Wolfgang Otter

Wolfgang Otter

+4350403 3051