USA: Sicherheit für Ukraine nur bei Gebietsverzicht

USA sollen Sicherheitsgarantien für die Ukraine an die Abtretung des Donbass an Russland knüpfen.

Washington – Die USA knüpfen Sicherheitsgarantien für die Ukraine einem Zeitungsbericht zufolge offenbar an einen Gebietsverzicht. Die US-Regierung habe dies der Ukraine signalisiert, berichtete die Financial Times am Dienstag. Demnach würde ein Friedensabkommen wahrscheinlich die Abtretung der Donbass-Region an Russland erfordern. Washington habe zudem in Aussicht gestellt, der Ukraine mehr Waffen zu liefern, falls sich Kiew aus den noch kontrollierten Teilen der Ostukraine zurückziehe.

Russland will gesamten Donbass kontrollieren

Russland bezeichnete einen Abzug der ukrainischen Truppen aus dem Donbass als Möglichkeit für ein Kriegsende. „Ein Rückzug aus dem Donbass ist der Weg zum Frieden für die Ukraine“, schrieb der Sondergesandte des russischen Präsidenten Wladimir Putin, Kirill Dmitrijew, auf der Online-Plattform X. Russland kontrolliert rund 90 Prozent des Donbass, das die Regionen Donezk und Luhansk umfasst.

Schwerwiegende militärische Folgen

Für die Ukraine hätte eine Räumung des Industriereviers in der Ostukraine schwerwiegende militärische und wirtschaftliche Folgen. Eine Preisgabe würde bedeuten, dass Russland kampflos Territorien bekommt, die es nicht erst seit 2022, sondern seit 2014 nicht erobern konnte. Zwar halten die ukrainischen Truppen in Luhansk nur noch wenige Quadratkilometer. Doch im Gebiet Donezk ist rund ein Drittel der Fläche noch in ukrainischer Hand. Dort liegen Großstädte wie Slowjansk und Kramatorsk, die gut befestigt einen Verteidigungsgürtel bilden. Westlich von ihnen erstreckt sich offenes Steppenland, sodass Russland bei einem Wiederaufflammen der Kämpfe ungehindert Richtung Charkiw oder Dnipropetrowsk vorstoßen könnte.