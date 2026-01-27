Deine Lehre. Deine Technik. Deine Zukunft.

Die Lehre bei EAE Stöckl schafft den Grundstein für eine tolle Karriere.

EAE Stöckl ist ein Tiroler Unter nehmen für Elektro und Auto matisierungstechnik mit Sitz in Innsbruck. Wir arbeiten an modernen elektrischen Anlagen für Industrie, Gewerbe und öffentliche Gebäude und setzen dabei auf Qualität, Innovation und Teamarbeit. Als Lehrling bei EAE bist du von Anfang an mittendrin. Du arbeitest an echten Projekten, lernst in einer modernen Lehrwerkstatt und wirst von erfahrenen Fachkräften begleitet. Dabei geht es nicht nur um Theorie, sondern um Praxis, Technik und Lösungen aus dem echten Arbeitsalltag. EAE legt großen Wert auf Ausbildung und Förderung.

© EAE Stöckl

Starte deine Karriere

Du bekommst ein eigenes Tablet, digitale Lernprogramme und persönliche Unterstützung während deiner gesamten Lehrzeit. Zusätzlich hast du viele Möglichkeiten, dich weiterzuentwickeln und dir langfristig eine sichere Karriere aufzubauen. Besonders attraktiv ist auch die verkürzte Lehrausbildung. Mit dem Modell elevel 2.0 kannst du deine Lehre in nur 2,5 Jahren absolvieren. Dieses Angebot richtet sich an junge Erwachsene mit Matura, Ausbildung oder Schulabschluss, die schneller in den Beruf einsteigen möchten und trotzdem trotzdem eine vollwertige Ausbildung erhalten. Gesucht werden motivierte Jugendliche und junge Erwachsene mit technischem Interesse, handwerklichem Geschick und Freude an Teamarbeit. Starte jetzt deine Zukunft bei EAE Stöckl!