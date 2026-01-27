Gaimberg holt Wanderpokal beim Skirennen der Osttiroler Feuerwehren in Kals

Kals am Großglockner war am Samstag, dem 24. Jänner 2026, Schauplatz des Bezirksfeuerwehrrennens. Rund 200 Teilnehmer aus Osttiroler Feuerwehren kämpften auf der Gschlöss-Abfahrt um Bestzeiten. Bei der anschließenden Preisverteilung im Johann-Stüdl-Saal wurde der Wanderpokal schließlich an die Gruppe aus Gaimberg überreicht.

Kals – Knapp 200 Teilnehmer aus fast allen Osttiroler Feuerwehren gingen an den Start. Eine Ladies-Gruppe sowie eine Mannschaft des Bezirksfeuerwehrkommandos Spittal zeigten ihr Können. Die Gschlöss-Abfahrt bot gute Pistenverhältnisse. Dank der Sportunion Kals verlief das Rennen bei leichtem Schneefall unfallfrei.

Nach den Wettkämpfen versammelten sich die Teilnehmer im Johann-Stüdl-Saal zur Preisverteilung. Feuerwehrkommandant Alexander Tembler begrüßte Bürgermeisterin Erika Rogl und Bezirksfeuerwehrkommandant Harald Draxl. Sie hatten den Ehrenschutz übernommen. Bezirkskommandant-Stellvertreter Obererlacher Johann, Abschnittskommandant Köll Michael und Bezirksfeuerwehrinspektor Franz Brunner assistierten bei der Pokalübergabe. Die Kalser Firma Metallbau Gratz Bernhard fertigte und sponserte die Trophäen.

Die Sieger der allgemeinen Klasse Herren. © FF Kals

In der Damenklasse siegte Lorena Erlsbacher aus St. Jakob. Die Schwestern Monika und Christina Bergerweiß aus Kals erreichten die Plätze zwei und drei. Stefan Baumgartner (Dölsach) gewann die Alt-Herrenklasse. Er setzte sich gegen Ulrich Lugger (Obertilliach) und Alois Gstinig (Oberdrum) durch. Koller Markus (Kals) nutzte seinen Heimvorteil. Er siegte in der Kommandoklasse vor Mair Fabian (Prägraten) und Alex Tembler (Kals).

Die Damenklasse. © FF Kals

Den Tagessieg der Herren sicherte sich Bergerweiß Alexander (Matrei) mit 36:19 Minuten. Hopfgartner Peter (Hopfgarten) wurde Zweiter, Duregger Markus (Gaimberg) Dritter.

Die fünf schnellsten der insgesamt 46 Gruppen wurden prämiert. Rang fünf belegte die Gruppe Kals 2 mit Bernhard Gratz, Dominik Groder und Stefan Bergerweiß. Platz vier sicherte sich Hopfgarten 2 (Blaßnig Dominik, Blaßnig Christian, Hopfgartner Georg). Die Feuerwehr Matrei (Bergerweiß Alexander, Bergerweiß Josef, Wibmer Leonhard) erreichte den dritten Platz. Hopfgarten mit Hopfgartner Peter, Znopp Patrick und Hopfgartner Mario landete auf Rang zwei. Den Gruppensieg und somit den Wanderpokal holte die Mannschaft aus Gaimberg mit Duregger Markus, Steiner Matthias und Steiner Klemens.