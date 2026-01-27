Spielerisch Energie lernen: Wirtschaftskammer wurde zum Kinder-Erlebnis-Raum

Rund 300 Schüler aus dem Bezirk Schwaz besuchten laut Veranstalter am Dienstag den Kinder-Erlebnis-Raum (KiERa) in der Wirtschaftskammer Schwaz. Dort erlebten sie spielerisch, welche Energieformen, Verbrauchsweisen und Technologien unsere Zukunft prägen.

Der KiERa in der Schwazer Wirtschaftskammer bestand heuer aus miteinander verbundenen Holzkojen. Rätsel, Spiele und interaktive Stationen ermöglichten den Kindern dort eigenständiges Lernen. Sie beschäftigten sich mit bewusstem Umgang mit Ressourcen und nachhaltigen Energieträgern.

Ein Schwerpunkt lag heuer auf Tankstellen. Die Schüler beleuchteten deren Rolle im Alltag. Sie diskutierten über genutzte Energieformen und zukünftige Antriebssysteme und erhielten Einblicke in die Entwicklung der Mobilität.

Die Schülerinnen und Schüler erhielten einen Einblicke in die Entwicklung der Mobilität. © WK Schwaz