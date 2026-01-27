Auf Drogen unterwegs: 23-Jähriger mit schweren Mängeln am Auto in Innsbruck angehalten

Innsbruck – Ein 23-jähriger Autolenker wurde am Dienstagvormittag in der Innsbrucker Innenstadt von der Polizei angehalten und kontrolliert. Das Fahrzeug wies offensichtlich schwere Mängel auf, hieß es von der Exekutive. Folglich wurde es bei der Prüfhalle des Landes Tirol zur Untersuchung vorgeführt.

Der erste Eindruck der Beamten wurde dabei bestätigt: Beim Fahrzeug wurden Gefahr im Verzug und weitere 20 schwere Mängel festgestellt.

Beim Lenker wurde inzwischen ein freiwilliger Urintest durchgeführt. Dieser ergab, dass der 23-jährige Mann auch noch unter dem Einfluss von Drogen stand. Die Polizei nahm ihm den Führerschein und die Autokennzeichen ab. Ebenso musste er eine vorläufige Strafe zahlen. Der junge Mann wird auch mit einer Anzeige rechnen müssen. (TT.com)