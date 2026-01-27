Wollte Straße überqueren
83-jährige Fußgängerin in Erl von Auto erfasst und verletzt
Erl – Bei einem Verkehrsunfall im Ortsgebiet von Erl wurde am Dienstagvormittag eine 83-jährige Fußgängerin verletzt. Die Frau wollte die Straße an einer Stelle überqueren, wo sich kein Schutzweg befand, als sie von einem Auto erfasst wurde.
Der 55-jährige Lenker war gegen 11.10 Uhr in Richtung Niederndorf unterwegs gewesen und konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten. Die Fußgängerin wurde durch den Zusammenstoß unbestimmten Grades verletzt. Mit der Rettung wurde sie in das Krankenhaus Kufstein gebracht. (TT.com)