Weerberg sammelte 7450 Euro für gute Zwecke

Im Bild von rechts: Andreas Eller ( Bühne Weerberg), Daniela Unterlechner (Sozialsprengel), Hildegart (Christkindlmarktleiter), Elisabeth Sponring ( Tunnelhof), Alexander Lindner (Hobbyclub Berghof), Elisabeth Hauser (Sozialsprengel), Bürgermeister Gerhard Angerer, Anna Sponring (Chor Amicelli). Nicht am Bild Christoph Zorn (Lj/Jb Weerberg)
© Kinderhilfe Bezirk Schwaz
Angela Dähling

Von Angela Dähling

Beim Christkindlmarkt Weerberg wurden 7450 Euro an Spendengeldern gesammelt, die kürzlich übergeben wurden. Empfänger sind die Kinderhilfe Bezirk Schwaz und der Sozial- und Gesundheitssprengel Weer und Umgebung.

Die Kinderhilfe Bezirk Schwaz erhielt 3800 Euro. Der Sozial- und Gesundheitssprengel Weer bekam 3650 Euro. Ein gut besuchter Markt und hohe Spendenbereitschaft machten die Beträge möglich.

Die Standbetreiber des Christkindlmarktes zeigten sich besonders großzügig. Auch die Volksschule Innerberg war erneut beim Markt dabei. Mit der Aktion "Kinder helfen Kindern" bastelten und verkauften die Schüler Dekoartikel. Sie erzielten damit 1300 Euro. Familie Sponring vom Tunnelhof unterstützte ebenfalls den Sozialsprengel.

Die Volksschulkinder sammelten 1300 Euro an Spenden.
Dank gilt allen Vereinen, freiwilligen Helfern und der Gemeinde Weerberg. Ebenso bedankt sich die Initiative bei der Volksschule Innerberg samt Lehrpersonen und den Kindergartenkindern

