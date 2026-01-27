Weerberg sammelte 7450 Euro für gute Zwecke

Beim Christkindlmarkt Weerberg wurden 7450 Euro an Spendengeldern gesammelt, die kürzlich übergeben wurden. Empfänger sind die Kinderhilfe Bezirk Schwaz und der Sozial- und Gesundheitssprengel Weer und Umgebung.

Die Kinderhilfe Bezirk Schwaz erhielt 3800 Euro. Der Sozial- und Gesundheitssprengel Weer bekam 3650 Euro. Ein gut besuchter Markt und hohe Spendenbereitschaft machten die Beträge möglich.

Die Standbetreiber des Christkindlmarktes zeigten sich besonders großzügig. Auch die Volksschule Innerberg war erneut beim Markt dabei. Mit der Aktion "Kinder helfen Kindern" bastelten und verkauften die Schüler Dekoartikel. Sie erzielten damit 1300 Euro. Familie Sponring vom Tunnelhof unterstützte ebenfalls den Sozialsprengel.

Die Volksschulkinder sammelten 1300 Euro an Spenden. © Kinderhilfe Bezirk Schwaz