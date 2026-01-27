Gigantisches Datenleck
Millionen Passwörter von Netflix, Gmail und Instagram geleakt: Was tun, wenn man betroffen ist
Neben Netflix, Gmail und Instagram sollen auch Facebook, TikTok, Outlook, iCloud und Yahoo betroffen sein.
Rund 150 Millionen Passwörter für Dienste wie Netflix, Gmail und Instagram sind ungeschützt im Internet gelandet. Eine Schadsoftware hat sie verbreitet. Auf einer Plattform kann man überprüfen, ob man selbst von Datenleaks betroffen ist.