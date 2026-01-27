Skifahrer stürzte in Hopfgarten sieben Meter über Böschung ab und prallte gegen Baum

Der 75-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Er musste mit dem Notarzthubschrauber abtransportiert werden.

Hopfgarten – Am Dienstagnachmittag hat sich im Skigebiet „SkiWelt Hopfgarten“ ein Unfall ereignet. Ein 75-jähriger Skifahrer aus Österreich erlitt dabei schwere Verletzungen.

Der Mann befuhr gegen 15 Uhr als letztes Mitglied einer siebenköpfigen Gruppe die rote Piste Nr. 24. Plötzlich kam der Mann von der Piste ab, stürzte rund sieben Meter eine Böschung hinab und prallte gegen einen Baum. Er kam schließlich auf einem darunterliegenden Weg schwer verletzt zum Liegen.