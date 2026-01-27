ÖSV-Stars Gasser und Karl tragen Österreichs Fahne bei Olympia-Eröffnungsfeier

Die beiden Snowboard-Stars Anna Gasser und Benjamin Karl erhielten für die Olympischen Spiele den Vorzug.

Wien ‒ Die beiden Snowboard-Olympiasieger Anna Gasser und Benjamin Karl werden das österreichische Team bei den Winterspielen in Mailand und Cortina d'Ampezzo bei der Eröffnung am 6. Februar als Fahnenträger anführen. Das wurde vom Österreichischen Olympischen Komitee (ÖOC) am Dienstag im Rahmen der Farewell-Feier der heimischen Olympioniken in Wien verkündet. Gasser hatte 2018 in Pyeongchang und 2022 in Peking jeweils die Goldmedaille gewonnen, Karl vor vier Jahren in China.

"Wir werden die Fahne mit Stolz tragen und nehmen das sehr gerne an", sagte die doppelte Big-Air-Olympiasiegerin. Die 34-jährige Kärntnerin wird in Livigno im Big Air sowie im Slopestyle um Edelmetall kämpfen. Auch Alpinboarder Karl war auf der Bühne bei der Abschiedsfeier in der Aula der Wissenschaften emotional. "Es ist die größte Ehre, und ich habe mir schon vor Jahren gewünscht, dass ich das irgendwann einmal sein darf. Ich habe nicht mehr damit gerechnet", ergänzte der 40-jährige Niederösterreicher, der zwei Tage nach der Eröffnungsfeier im Mailänder San Siro bei seinem Olympia-Abschied noch einmal im Parallel-Riesentorlauf zuschlagen will.

ÖOC-Präsident Nussbaumer zuversichtlich

Die österreichischen Medaillenhoffnungen, insgesamt schickt das ÖOC ein 115-köpfiges Aufgebot nach Italien, wurden am Dienstagabend feierlich verabschiedet. "Wir haben so ein tolles Team am Start", betonte ÖOC-Präsident Horst Nussbaumer. Es sei alles angerichtet, als Benchmark gelten die 18 Medaillen von Peking. "Ich kann mit breiter Brust sagen: Wir sind ein Global-Player im Wintersport, und das werden wir dort auch zeigen. Milano/Cortina kann kommen."