Fährbetrieb in New York weitestgehend eingestellt

In der Millionenmetropole New York ist infolge eines heftigen Wintersturms und bitterkalter Minustemperaturen der Fährbetrieb weitestgehend eingestellt worden. Das viele Eis auf dem Hudson River und dem East River lasse keinen Schiffsverkehr mehr zu, teilte der Fährbetreiber NYC Ferry mit. Das könne auch noch mehrere Tage so bleiben. Andere Fähranbieter in der Stadt an der US-Ostküste stellten den Betrieb ebenfalls ein oder reduzierten ihn zumindest deutlich.