Jelena Rybakina zieht bei Australian Open ins Halbfinale ein

Die Kasachin Jelena Rybakina steht bei den Australian Open im Halbfinale. Die Gewinnerin der WTA Finals im vergangenen Jahr setzte sich in Melbourne im Viertelfinale gegen die Weltranglisten-Zweite Iga Swiatek aus Polen mit 7:5,6:1 durch. Die 26-Jährige, die 2022 in Wimbledon ihren bisher einzigen Grand-Slam-Titel gewonnen hatte, ist damit im bisherigen Turnierverlauf noch ohne Satzverlust. Im Halbfinale bekommt es Rybakina mit Jessica Pegula oder Amanda Anisimova zu tun.