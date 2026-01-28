Pilnacek-U-Ausschuss - Polizisten widersprechen Ärztin

Im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek wurden am Mittwoch zwei Polizisten, die zum Fundort der Leiche gerufen worden waren, befragt. Beide Beamte widersprachen dabei der Aussage der ebenfalls zum Tatort gerufenen Gemeindeärztin, es habe keine Leichenschau in ihrer Anwesenheit gegeben. Die zwei Polizisten gaben auch beide an, nicht von Fremdverschulden ausgegangen zu sein.

Der zweite, am Nachmittag befragte Polizist gab an, dass die Ärztin bereits am Fundort war, als die beiden Polizisten, die zur Unterstützung der "Kollegen in Rossatz" herbeigerufen wurden, angekommen sind. Andere Zivilisten, wie zum Beispiel die Freundin von Pilnacek oder deren Mitbewohnerin, habe er nicht gesehen. Er sei damals von Unfall oder Suizid ausgegangen: "Das war für mich aufgrund der vorliegenden Fakten offensichtlich."

Sein am Vormittag befragter Kollege hatte sich an viele Details, nach denen er gefragt wurde, nicht erinnern können. Aber auch seinem Erinnern nach war die besagte Ärztin bei der Leichenbeschau vor Ort.

Ob ihm der ehemalige hohe Justizbeamte Christian Pilnacek "ein Begriff" war, als er am Tatort war? "Nicht direkt", lautete die etwas vage Antwort. Am Tatort sei ihm im Vergleich zu anderen Tatorten "grundsätzlich nichts unüblich" vorgekommen. "Aber ka Leiche ist wie die andere." Dem zweiten Polizisten war der Name Pilnacek "peripher" bekannt. Beide haben nicht im Voraus gewusst, dass es sich um ihn handelt.

Allgemein zeichnete sich bei der Befragung beider Polizisten das Bild, dass es beim Auffinden von Leichen wenig Standards geben dürfte. So habe wohl jeder Beamte einen Tatortkoffer, dieser werde aber "individuell" befüllt und auch nicht immer mitgenommen. Ein Thermometer, etwa zur Messung der Wassertemperatur, haben beide Beamten nicht dabei gehabt. Folien zur Sicherung von Schuhabdrücken wiederum seien nur bei glatten Oberflächen, nicht aber für unebenes Gelände geeignet.

Kritik von allen Fraktionen außer der ÖVP hatte es zuletzt an den vorbereitenden Schulungen für die Beamten gegeben. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) verteidigte diese schon im Vorfeld, man werde immer rechtsanwaltliche Beratung und Begleitung zur Verfügung stellen. Bereits bei der Befragung eines Polizisten vor zwei Wochen hat sich herausgestellt, dass es im Ministerium ein zweitägiges Seminar für die Auskunftspersonen gegeben hat.

Bei der kritisierten Schulung, zu der laut der zweiten Auskunftsperson das Bezirkspolizeikommando geladen hatte, war der als erstes befragte Polizist aber nicht dabei, gab er an, "weil ich in Schladming war". Sein Kollege schon, wie er in der Befragung bestätigte. Am ersten Tag habe der Anwalt Martin Huemer die "Informationsschulung" abgehalten, am zweiten die Juristin Linda Poppenwimmer, die sich dort als "Vertrauensperson" vorgestellt habe.

Auch privat haben beide Polizisten Huemer, der bereits oft ÖVP-nahe Personen in U-Ausschüsse begleitet hat, ausgesucht. "Er wirkt mir sympathisch", begründete der als erstes befragte Polizist die Wahl. Auf den Namen des Anwalts sei er durch einen Polizeikollegen gekommen. Im Laufe der Befragung wurde der Polizist auch schon ein wenig ungeduldig und meinte: "I waß ned, die Fragen wiederholen sich dauernd. Passts ihr ned auf?"

Die Belastung für die betroffenen Streifenpolizisten, aber auch für deren Lebensumfeld, sei "enorm", hatte Karner schon tags zuvor die Maßnahmen seines Ressorts verteidigt. Beratung im Vorfeld gehöre zur "Fürsorgepflicht und Verantwortung des Dienstgebers". Ganz gleich argumentierte die ÖVP-Abgeordnete Bettina Zopf, die im U-Ausschuss die Befragungen für ihre Fraktion vornehmen wird.