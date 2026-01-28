Weiter Kritik an Schulungen für Polizisten für U-Ausschuss

Im parlamentarischen Untersuchungsausschuss zur Causa Pilnacek haben am Mittwoch die nächsten Befragungen begonnen. Geladen als Auskunftspersonen sind zwei Polizisten, die zum Fundort des Leichnams dazu gerufen worden waren. Kritik gab es zuletzt an den vorbereitenden Schulungen für die Beamten. Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) verteidigte diese schon im Vorfeld, man werde immer rechtsanwaltliche Beratung und Begleitung zur Verfügung stellen.

Bereits bei der Befragung eines Polizisten vor zwei Wochen hat sich herausgestellt, dass es im Ministerium ein zweitägiges Seminar für die Auskunftspersonen gegeben hat. Kritik daran gab es bereits von allen Fraktionen außer der ÖVP. "Wir werden hier selbstverständlich anknüpfen", kündigte die grüne Fraktionsführerin Nina Tomaselli vor Beginn der Befragungen an. Gleich sahen das die freiheitliche Elisabeth Heiß und Kai Jan Krainer von der SPÖ.

Die Belastung für die betroffenen Streifenpolizisten, aber auch für deren Lebensumfeld, sei "enorm", hatte Karner schon tags zuvor die Maßnahmen seines Ressorts verteidigt. Beratung im Vorfeld gehöre zur "Fürsorgepflicht und Verantwortung des Dienstgebers". Ganz gleich argumentierte die ÖVP-Abgeordnete Bettina Zopf, die im U-Ausschuss die Befragungen für ihre Fraktion vornehmen wird.