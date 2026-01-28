Mann bei Schusswaffenvorfall mit Beamten in Arizona verletzt

Bei einem Schusswaffenvorfall, bei dem auch der US-Grenzschutz involviert war, ist ein Mensch im US-Staat Arizona schwer verletzt worden. Er befand sich in kritischem Zustand, wie die US-Sender NBC News und Fox News unter Berufung auf die zuständigen Behörden berichteten. Das Pima County Sheriff Department im Süden des Staats bestätigte, dass der Grenzschutz (Border Patrol) bei dem Vorfall involviert war. Er ereignete sich nach Angaben des Sheriff-Büros im Ort Arivaca.