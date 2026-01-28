Marterbauer will Doppelbudget und 2029 in Pension gehen

Finanzminister Markus Marterbauer (SPÖ) möchte heuer erneut ein Doppelbudget vorlegen. "Es spricht viel dafür", vor allem das Ziel, bis 2028 das Budgetdefizit unter drei Prozent des BIP zu bekommen und infolge dessen das EU-Defizitverfahren zu beenden, meinte Marterbauer im Podcast "Rohrer bei Budgen". In Bezug auf seine persönliche Zukunft meinte der Finanzminister, er habe seiner Frau versprochen, am Ende der Legislaturperiode in Pension zu gehen.

Nach dem "ersten großen Konsolidierungsschritt" mit dem Doppelbudget 2025/26 könnte die Regierung mit einem Doppelbudget 2027/28 "den zweiten Sanierungsschritt" erledigen, "dann haben wir es", argumentierte Marterbauer. Auch die 2028 anstehenden Landtagswahlen in Oberösterreich und Tirol bzw. Anfang 2029 in Niederösterreich seien ein Argument für ein Doppelbudget, weil eine Erstellung des Budgets 2028 im kommenden Jahr wegen der Wahlkämpfe wohl schwieriger wäre. Allenfalls könne man das Budget für 2028 im kommenden Jahr ein bisschen anpassen, so der Finanzminister.