Tote bei russischem Angriff in Region Kiew

Bei landesweiten russischen Angriffen auf die Ukraine sind in der Nacht auf Mittwoch nach Behördenangaben zwei Menschen in der Region Kiew getötet worden. Ein Mann und eine Frau seien ums Leben gekommen, teilte der örtliche Gouverneur, Mykola Kalaschnyk, mit. Vier weitere Menschen, darunter zwei Kinder, hätten medizinische Hilfe in Anspruch genommen. Auch die südliche Hafenstadt Odessa wurde die zweite Nacht in Folge angegriffen.

Die ukrainische Luftwaffe erklärte, Russland habe eine ballistische Rakete vom Typ Iskander-M und 146 Drohnen eingesetzt. Davon seien 103 Drohnen von der Luftabwehr abgefangen worden. In der Hauptstadt Kiew selbst wurde ein 17-stöckiges Wohnhaus getroffen, wobei es zu leichten Schäden am Dach und an Fenstern kam.

Dem Militärchef von Odessa, Serhij Lysak, zufolge wurden bei den Angriffen auf die Stadt drei Menschen verletzt. Zudem sei die Hafeninfrastruktur in der umliegenden Region beschädigt worden, teilte Regionalgouverneur Oleh Kiper mit. Ein Wohnhaus und Gebäude in der Nähe eines orthodoxen Klosters seien ebenfalls beschädigt worden. Nachdem bei einem Drohnenangriff in der Nacht auf Dienstag drei Menschen getötet worden waren, hatte Odessa einen Trauertag ausgerufen.