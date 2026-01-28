Karin Kössler neu bestellt

Dreiervorstand mit zwei Frauen – neues Führungsteam bei Raiffeisen Regionalbank Hall

Neu aufgestelltes Führungsteam: Aufsichtsratsvorsitzender Josef Graber mit dem Vorstandstrio Veronika Brand, Karin Kössler und Peter Grassl (v. l.).
© Raiffeisen Regionalbank Hall
Michael Domanig

Von Michael Domanig

Ein dreiköpfiger Vorstand leitet künftig die Geschicke der Raiffeisen Regionalbank Hall. Karin Kössler übernimmt ab Mai die Verantwortung für das Privatkundengeschäft. Neuer Vorstandsvorsitzender wird Peter Grassl.

