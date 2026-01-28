Karin Kössler neu bestellt
Dreiervorstand mit zwei Frauen – neues Führungsteam bei Raiffeisen Regionalbank Hall
Neu aufgestelltes Führungsteam: Aufsichtsratsvorsitzender Josef Graber mit dem Vorstandstrio Veronika Brand, Karin Kössler und Peter Grassl (v. l.).
© Raiffeisen Regionalbank Hall
Ein dreiköpfiger Vorstand leitet künftig die Geschicke der Raiffeisen Regionalbank Hall. Karin Kössler übernimmt ab Mai die Verantwortung für das Privatkundengeschäft. Neuer Vorstandsvorsitzender wird Peter Grassl.