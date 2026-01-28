Lebenshilfe und Co. warnen
Nach Lohnabschluss: Wieso in der Behindertenhilfe in Tirol wieder der Sparstift droht
In der Behindertenhilfe Tirol wurde bis dato das Ergebnis der SWÖ-Kollektivvertragsverhandlungen 1:1 übernommen. Das ist heuer anders.
© Springer
Die Personalkosten-Steigerungen in der Behindertenhilfe fallen heuer und 2027 höher aus. Das ist einer Kollektivvertragseinigung am Montag geschuldet. Das Land wird nur einen Teil davon in den Tarifen abgelten. Nun geht erneut die Angst vor Kürzungen um.