Kommentar
Südtirol ist (nicht) Italien
Kommentarvon Peter Nindler
Ein Vergleich der Tirol Werbung zwischen Tirol und Südtirol ging gehörig daneben. Mit Künstlicher Intelligenz und Marketing lässt sich das Gespür für Südtirol nicht ersetzen.
