Aufregung hält an: „Südtirol-Humor“, der Grenzen überschreitet

Ein Vergleich der Landestourismusorganisation zwischen Tirol und Südtirol passt wie die klassische Faust aufs Auge zur offiziellen Werbelinie der Tiroler Euregio-Präsidentschaft. Während die Euregio mit „Tirol reicht bis zum Gardasee“ wirbt, bezeichnet die Tirol Werbung Südtirol als „anderes Land in Italien“.