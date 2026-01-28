Führungsspitze unter Druck
Schluss mit lustig in der Tirol Werbung: Erste Rücktritts-Aufforderungen
Bisher hat die Geschäftsführerin der Tirol Werbung Karin Seiler an Marketingchef Patricio Hetfleisch eisern festgehalten. Jetzt gerät allerdings auch sie immer stärker unter Druck.
© Die Fotografen
Erst auf massiven (politischen) Druck hat die Tirol Werbung am Dienstag das umstrittene Werbesujet „Südtirol ist Italien“ gelöscht. Jetzt werden erste Rücktritts-Aufforderungen an die Führungsspitze der Tirol Werbung laut.