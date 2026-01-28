Ruf nach Konsequenzen

Schluss mit lustig in der Tirol Werbung: Muss der Marketingchef gehen?

Bisher hat die Geschäftsführerin der Tirol Werbung Karin Seiler an Marketingchef Patricio Hetfleisch eisern festgehalten. Jetzt gerät allerdings auch sie immer stärker unter Druck.
Peter Nindler

Erst auf massiven (politischen) Druck hat die Tirol Werbung gestern das umstrittene Werbesujet „Südtirol ist Italien“ gelöscht. Verantwortlich für diesen Fehlgriff und einige werbliche Ausrutscher davor ist Marketing- und Kommunikationschef Patricio Hetfleisch. Jetzt wackelt sein Sessel.