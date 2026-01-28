Schluss mit lustig in der Tirol Werbung: Muss der Marketingchef gehen?

Erst auf massiven (politischen) Druck hat die Tirol Werbung gestern das umstrittene Werbesujet „Südtirol ist Italien“ gelöscht. Verantwortlich für diesen Fehlgriff und einige werbliche Ausrutscher davor ist Marketing- und Kommunikationschef Patricio Hetfleisch. Jetzt wackelt sein Sessel.