Premiere verpasst
Nur Zuschauer bei Olympia: Für zwei Tiroler Vizeweltmeister platzte der große Traum
In Gurgl war der Milser Dominik Raschner als Sechster noch bester ÖSV-Athlet, nach vielen Ausfällen blieb ihm der Olympia-Start verwehrt.
© gepa/Klansek
Von Roman Stelzl
