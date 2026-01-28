Hollywood-Ikone kommt als Stargast von „Schaumrollen-König“ zum Opernball

Wien – Hollywood-Ikone und Golden-Globe-Gewinnerin Sharon Stone wird beim Wiener Opernball in der Loge von „Schaumrollenkönig“ Karl Guschlbauer Platz nehmen. „Nach Priscilla Presley ist es mir eine besondere Ehre, mit Sharon Stone wieder einen Weltstar begrüßen zu können“, so Guschlbauer in einer Aussendung. „Ihre Ausstrahlung, ihre Eleganz und ihr soziales Engagement passen perfekt zu unserer Marke und zu unserem Verständnis von Genusskultur.“

Unternehmer Karl Guschlbauer mit seiner Frau Waltraud. © Guschlbauer

Im Rahmen ihres Aufenthalts soll es auch einen Empfang mit Stone in der Heimat der Guschlbauer Schaumrollen in St. Willibald geben. Fans der Schauspielerin haben am 10. Februar die Möglichkeit, sie dort zu sehen. Auch Sharon Stone ist schon gespannt auf ihren Aufenthalt in Österreich: „Der Opernball ist eine Veranstaltung von Weltruf und die Oper ein magischer Ort. Ich freue mich sehr darauf, in diese Welt eintauchen zu dürfen.“

Diese Szene aus dem Film „Basic Instinct“ (1992) hat Sharon Stone weltberühmt gemacht. © IMAGO/CAP/SFS

Stone seit vielen Jahren für Hilfsprojekte engagiert

Die Hollywood-Schauspielerin, die 1992 mit dem Thriller „Basic Instinct“ ihren Durchbruch feierte, hat in der Vergangenheit auch mehrmals den Life Ball in Wien beehrt. Neben ihrer Filmkarriere engagiert sich Stone seit vielen Jahren für Menschenrechte, HIV/AIDS‑Aufklärung und internationale Hilfsprojekte. (TT.com)