3. Innsbruck Winter Dance Festival feierlich eröffnet

Von Enrique Gasa Valgas Bühnencomeback über die Reinszenierung von „Carmen“ bis hin zu David Corias „Flamenco“ – das Festival vereint im Congress Innsbruck und an besonderen Side-Locations Tanz, Musik und bewegende Begegnungen auf höchstem Niveau.

Seit 30. Jänner steht Innsbruck erneut im Zeichen des Innsbruck Winter Dance Festivals, das bis Anfang März Tanz, Musik und Bühnenkunst in all ihren Facetten präsentiert. Die Hauptproduktionen im Congress Innsbruck bilden die künstlerischen Höhepunkte, während Side-Events neue Perspektiven eröffnen und das Festival lebendig in das urbane Leben Innsbrucks hineintragen.

„Carmen“ reinszeniert

„Carmen“ startet bereits am 18. Februar. © Peter Koren

Den Auftakt markiert am 18. Februar Gasa Valgas Interpretation von „Carmen“. Der ikonische Opernstoff wird in einer hochdynamischen Choreografie neu gedacht – als modernes Tanzdrama über Freiheit, Begehren und Selbstbestimmung. In intensiven Bildern, pulsierenden Gruppenszenen und intimen Momenten mit Alice Amorotti in der Hauptrolle verdichtet sich Bizets weltberühmte Geschichte zu einer kraftvollen Reflexion über weibliche Autonomie und gesellschaftliche Projektionen. Besonders bemerkenswert ist dabei die internationale Kooperation mit der renommierten katalanischen Factoria de Dansa von LaFACT. Zwei Tänzerinnen aus Katalonien erweitern das Ensemble der Enrique Gasa Valga Dance Company. Diese Zusammenarbeit verleiht der Inszenierung zusätzliche Authentizität und verbindet Innsbruck mit der kulturellen Herkunft der Figur Carmen.

Weltpremiere

Enrique Gasa Valga feiert am 26. Februar mit seinem Tanzmusical „Saving Salvador – Ein Tribut an Dalí“ im Congress Innsbruck Weltpremiere © Peter Koren

Der wohl am meisten ersehnte Höhepunkt folgt am 26. Februar mit der Weltpremiere von „Saving Salvador – Ein Tribut an Dalí“. Das Tanzmusical nähert sich Salvador Dalí nicht über eine klassische Biografie, sondern aus der persönlichen Perspektive von Gasa Valgas Mutter, Gracia Valga Marcé, die in jungen Jahren als Krankenschwester an Dalís Seite tätig war. Ihre Erinnerungen bilden den emotionalen roten Faden der Inszenierung und eröffnen einen intimen Blick auf das Leben und Werk des surrealistischen Künstlers.

Mit diesem Werk kehrt Enrique Gasa Valga nach Jahren erstmals selbst auf die Bühne zurück. Er übernimmt die Rolle des reifen Dalí, während der junge Künstler vom italienischen Tänzer Simone Centonze verkörpert wird. „Es war eine spontane Entscheidung, wieder selbst auf die Bühne zu treten“, erzählt Gasa Valga. „Vielleicht, weil diese Geschichte – Dalí, die Kunst und die Beziehung zu seiner Mutter – so sehr mit meiner eigenen Biografie resoniert hat.“ Über die Rückkehr bemerkt er: „In dem Moment, in dem man wieder auf die Bühne tritt, wird alles still. Die Bühne ist gnadenlos ehrlich – und genau das macht sie so berührend.“

„Saving Salvador“ verschränkt Biografie und Kunstgeschichte zu einer poetischen Traumreise, die Hingabe, innere Spannungen und die prägende Kraft familiärer Bindungen miteinander verbindet. Der italienische Künstler und Bühnenbildner Alberto Talarico zeichnet für das visuelle Universum verantwortlich, während Roberto Tubaro eine vielschichtige Klanglandschaft komponiert, die katalanische Volksmusik, Pariser Chansons, Jazz und Broadway vereint. Greta Marcolongo und ein hochkarätiges Ensemble verleihen dieser Klangwelt Tiefe und Ausdruckskraft.

Zeitgenössischer Flamenco

Die Tänzer:innen bewegen sich in „Los Bailes Robados“ zwischen wilder Ekstase, dramatischer Stille und harmonischer Einheit. Begleitet werden sie von David Lagos (Gesang), Florencia Oz (Cello, Gesang) und Juan Jiménez (Saxophon). © Esteban Abion

Den Abschluss der Hauptproduktionen bildet am 7. und 8. März die Compañía David Coria. Mit „Los Bailes Robados“ bringt der andalusische Choreograf eines der eindringlichsten Werke des zeitgenössischen Flamencos nach Innsbruck – ein Stück, das meisterhaft körperliche Präzision, expressive Intensität sowie die Kraft von Stimme und Instrument zu einem faszinierenden Gesamterlebnis verbindet.

Ergänzt werden die Hauptproduktionen durch ein vielseitiges Programm an Side-Events. In Locations wie dem Hoadl-Haus und dem mariatheresia erwarten Besucher:innen eine öffentliche Probe, intime Konzerte und Tanzabende, die Nähe zwischen Publikum und Künstler:innen herstellen und die drei Hauptproduktionen der dritten Festivalausgabe auf neue Weise erlebbar machen.

Workshop-Programm

Elisa Gobbi ist am 06.03. mit „Lights Up on Broadway“ zu sehen. © Giulia Marangoni

Besondere Aufmerksamkeit gilt dem Workshop-Programm: Unter der Leitung renommierter Tänzer:innen wie Federica Valla, Maryem Torres und Elisa Gobbi können Teilnehmer:innen jeden Alters Tanzstile von Ballett und Musical Dance über Swing bis hin zu Flamenco und zeitgenössischem Ausdruck erkunden. So öffnet sich das Festival nicht nur als Schaubühne, sondern als aktiver Erfahrungsraum für alle Tanzbegeisterten.

Weitere Informationen und Tickets sind bei Innsbruck Information erhältlich (Burggraben 3) sowie online