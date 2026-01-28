Bergbahnen und Geschichte
Zeitzeugen und Bilder erzählen vom Tourismus im Vorderen Ötztal
Die Familie Weller unterstützte auch das Schüzenwesen: Bürgermeister von Oetz, Walter Gritsch, mit Landeshauptmann-Stv. Fritz Prior, der Witwe Josefine Weller und Dorothea Gritsch. Foto: Pfaundler/Archiv Gritsch (v.l.)
© Wolfgang Pfaundler/Archiv Gritsch
Geplant war eigentlich ein kurzer Rückblick zum 50-Jahre-Jubiläum der Bergbahnen Hochoetz. Geworden ist daraus ein solides, historisches Werk „Tourismus unterm Acherkogel“, welches die Entwicklung von Oetz und Sautens aufarbeitet.