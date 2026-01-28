Kellerbrand in Mehrfamilienhaus sorgte für Alarm in Schwoich

Zum Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses kam es am Dienstagabend in Schwoich. Gegen 18.15 Uhr brach das Feuer aus, starker Rauch drang aus dem Keller. Alle Bewohnerinnen und Bewohner konnten das Haus rechtzeitig verlassen.

Der Feuerwehr gelang es, die Flammen rasch zu lokalisieren und zu löschen. Die Erhebungen zur Brandursache sind im Gange. Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren Schwoich und Kufstein mit etwa 60 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen. (TT.com)