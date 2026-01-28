Reise in die Kunst der Versuchung: „Horizonte Landeck“ das neue Programm vor
Das Kulturfestival Horizonte Landeck widmet seine kommende Spielzeit der Epoche des Rokoko. Am 3. Februar wird das Programm der Öffentlichkeit vorgestellt.
Landeck – Das Festival „Horizonte Landeck“ widmet seine kommende Spielzeit ganz dem Rokoko. Unter dem Motto „Die Kunst der Versuchung“ hat Intendant Martin Lechleitner ein Programm voller Eleganz und Sinnlichkeit kuratiert, das vom jungen Mozart und der Ästhetik der Fête Galante inspiriert ist. Das vollständige Programm wird am Dienstag, 3. Februar 2026, um 14 Uhr im Konzertsaal der Landesmusikschule Landeck der Öffentlichkeit vorgestellt.
Als heimliches Leitmotiv dient Wolfgang Amadeus Mozart – jedoch nicht der weltweit gefeierte Superstar, sondern das „ungeformte Wunder“ seiner frühen Jahre. Das Festival spürt jenem Mozart nach, der auf Maria Theresias Schoß kletterte und dessen erste musikalische Funken eine Epoche im Umbruch erhellten.
Für den glanzvollen Auftakt der diesjährigen Konzertreihe sorgen Startenor Michael Schade und Sopranistin Magdalena Anna Hofmann am 28. Februar 2026 im Stadtsaal Landeck. Weitere Höhepunkte werden kommende Woche detailliert vorgestellt. So viel sei bereits verraten: Der Landecker Stadtplatz wird im Sommer einmal zu einer barocken Tanzbühne, auf der sich auch das Publikum selbst versuchen kann. Und die „Horizonte im Wirtshaus“ wird es wieder geben. (TT)