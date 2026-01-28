Reise in die Kunst der Versuchung: „Horizonte Landeck“ stellt das neue Programm vor

Das Kulturfestival Horizonte Landeck widmet seine kommende Spielzeit der Epoche des Rokoko. Am 3. Februar wird das Programm der Öffentlichkeit vorgestellt.

Landeck – Das Festival „Horizonte Landeck“ widmet seine kommende Spielzeit ganz dem Rokoko. Unter dem Motto „Die Kunst der Versuchung“ hat Intendant Martin Lechleitner ein Programm voller Eleganz und Sinnlichkeit kuratiert, das vom jungen Mozart und der Ästhetik der Fête Galante inspiriert ist. Das vollständige Programm wird am Dienstag, 3. Februar 2026, um 14 Uhr im Konzertsaal der Landesmusikschule Landeck der Öffentlichkeit vorgestellt.

Als heimliches Leitmotiv dient Wolfgang Amadeus Mozart – jedoch nicht der weltweit gefeierte Superstar, sondern das „ungeformte Wunder“ seiner frühen Jahre. Das Festival spürt jenem Mozart nach, der auf Maria Theresias Schoß kletterte und dessen erste musikalische Funken eine Epoche im Umbruch erhellten.