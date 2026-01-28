Wertschätzung oder falsches Signal? Debatte über Geburtstags-Präsente für Mandatare

Innsbrucks Bürgermeister solle künftig auf die Übergabe von Geburtstagsgeschenken an Gemeinderäte verzichten, fordert die FPÖ. Das Geld solle lieber für soziale Zwecke verwendet werden. Bürgermeister Anzengruber sieht hingegen eine „Geste der Wertschätzung“. Auch in anderen Tiroler Gemeinden sind solche Präsente üblich – in vielen jedoch kein Thema.