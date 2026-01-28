Vorstoß der Innsbrucker FPÖ

Wertschätzung oder falsches Signal? Debatte über Geburtstags-Präsente für Mandatare

Bürgermeister Johannes Anzengruber sieht es als „Geste der Wertschätzung“, den gewählten MandatarInnen zum Geburtstag ein Geschenksackerl zu überreichen. Zum Einstand gab es etwa einen Rucksack.
© Rita Falk
Michael DomanigMichael MaderHelmut MittermayrCatharina Oblasser

Von Michael Domanig, Michael Mader, Helmut Mittermayr, Catharina Oblasser

Innsbrucks Bürgermeister solle künftig auf die Übergabe von Geburtstagsgeschenken an Gemeinderäte verzichten, fordert die FPÖ. Das Geld solle lieber für soziale Zwecke verwendet werden. Bürgermeister Anzengruber sieht hingegen eine „Geste der Wertschätzung“. Auch in anderen Tiroler Gemeinden sind solche Präsente üblich – in vielen jedoch kein Thema.

