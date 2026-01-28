Von Bambini bis Teens: Junge Skitalente glänzen beim Kinderskirennen in Kartitsch

Beim Rennen in Kartitsch zeigten über 120 junge Athletinnen und Athleten ihr Können. Helmut Wallensteiner setzte den Kurs, der für die meisten Kinder und Jugendlichen gut zu bewältigen war. Dabei wurden Bestzeiten erzielt.

Kartitsch – Der Renntag begann mit dem Lauf für die Bambini-Klassen auf einer verkürzten Strecke. Bei den Mädchen siegte Schupfer Ida von der Union Oberlienz in 1:33,48. Kirchmair Tim von der SPU IDM Matrei gewann bei den Knaben mit 1:38,23.

Spannende Rennen auf voller Strecke

Die Klassen Kinder 8 bis Kinder 14 nahmen die gesamte Strecke in Angriff. Zeiner Luca vom Schiteam Nussdorf/Debant erreichte bei den U14 die schnellste Zeit der Knaben mit 1:05,17. Tabernig Lena fuhr mit 1:10,95 die Tagesbestzeit bei den Mädchen.

Im Anschluss startete der zum Osttirol Raika Cup zählende Bewerb. Hier gingen die Klassen Kinder 8 bis Kinder 11/12 in zwei Durchgängen an den Start. Nur die jeweils schnellere Zeit kam in die Wertung. Moser Helena vom Schiverein Raika Anras siegte in der Klasse K11/12w mit 1:06,24. Sie verwies Singer Leonie (Schiklub Lienz) und Klaunzer Heidi (Ski-Team SV Nussdorf-Debant) auf die Plätze.

Tagesbestzeit im zweiten Durchgang