Liste jetzt fix: Diese Lebensmittel sollen billiger werden

Kein Fleisch, dafür viel Gemüse. Heute wurde die Liste der Lebensmittel, die ab Juli mit 4,9 Prozent besteuert werden, beschlossen.

Wien – Der Ministerrat hat sich heute auf die Liste jener Lebensmittel verständigt, die künftig mit einem begünstigten Mehrwertsteuer-Satz versehen werden. Dabei ändern sich gegenüber der von Vizekanzler Andreas Babler und Finanzminister Markus Marterbauer (beide SPÖ) erarbeiteten Produktpalette nur noch Kleinigkeiten. So ist etwa nun Joghurt statt Schlagobers von der Begünstigung erfasst.

Neben Brot, Eiern, Butter, Mehl, Speisesalz und Milch werden unter anderem diverse heimische Gemüsesorten wie Paradeiser, Gurken, Erbsen und Karotten sowie Steinobst wie Marillen, weiters Äpfel und Birnen sowie Nudeln und Reis ab Juli einem begünstigten Steuersatz von 4,9 Prozent unterliegen. Bisher lag er bei zehn Prozent.

Auf diese Produkte wird die Mehrwertsteuer gesenkt 🥛 Milch (Milcherzeugnisse & Eier): Milch (inkl. laktosefreier Milch)

Butter

Joghurt

Frische Hühnereier 🥕 Gemüse (frisch und gekühlt) Erdäpfel

Tomaten

Zwiebel, Knoblauch und Lauch

Kohlarten (Karfiol, Kohlrabi)

Salate

Karotten, Rüben & Knollensellerie

Gurken

Hülsenfrüchte (Bohnen, Erbsen usw.)

Anderes Gemüse wie Kürbis, Paprika, Spargel, Melanzani

Gemüse (gefroren – z. B. Erbsen, Spinat) 🍎 Obst Äpfel, Birnen, Quitten

Steinobst (z. B. Marillen, Kirschen, Pfirsiche, Zwetschken) 🌾 Getreide, Müllerzeugnisse & Backwaren Reis

Weizenmehl und Weizengrieß

Nudeln (ohne Füllung)

Brot & Gebäck (inkl. glutenfreies Brot) 🧂 Speisesalz

Budgetäre Gründe

Die Mehrwertsteuer-Senkung geht auf einen Beschluss der Regierungsklausur Mitte Jänner zurück. Wenige Tage danach hatte das Finanzministerium eine Liste an Produkten veröffentlicht, mit der man im festgelegten Kostenrahmen von 400 Millionen pro Jahr bleibt. Die Koalitionspartner ÖVP und NEOS sahen daraufhin jedoch noch Diskussionsbedarf. So wurde etwa erwogen, ob nicht auch Fleisch zu den Grundnahrungsmitteln zählt.

Dass es weiter nicht auf der Liste steht, begründeten Staatssekretär Josef Schellhorn (NEOS) und Konsumentenschutzstaatssekretärin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) im Pressefoyer nach dem Ministerrat mit den budgetären Rahmenbedingungen. Für die ÖVP wäre es wünschenswert gewesen, Fleisch auch zu integrieren, erklärte Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP). Es hätte sich bei Fleisch- und Wurstwaren jedoch um ein „riesiges Budgetvolumen“ gehandelt.

100 Euro Ersparnis

Man habe jedenfalls darauf geschaut, dass ein Großteil der ausgewählten Produkte in Österreich erzeugt bzw. verarbeitet werde, sagte Königsberger-Ludwig. Damit stärke man auch die heimische Wertschöpfung. Eibinger-Miedl betonte ebenfalls den regionalen Aspekt des Warenkorbs.

Königsberger-Ludwig bekräftigte, dass es sich um eine Maßnahme handle, die wirklich jedem nütze. Jedem Haushalt werde sie eine Ersparnis von 100 Euro pro Jahr bringen, erläuterte Eibinger-Miedl. Der Handel habe die Maßnahme auch bereits positiv angenommen und zugesichert, dass man die Senkung an die Konsumenten weiter geben werde.

400 Millionen Euro

Dass die Zusage eingehalten wird, zeigte sich die Regierung optimistisch. Doch betonte man auch die ebenfalls beschlossene Stärkung der Bundeswettbewerbsbehörde. Wo es eine Preisverzerrung gebe, werde man eingreifen können, unterstrich Königsberger-Ludwig. Schellhorn betonte, dass nur entsprechende Kontrolle dazu führe, dass die richtigen entlastet würden.

Schellhorn legte auch darauf wert, dass die Regierung bei jeder Maßnahme eine Gegenfinanzierung sicherstelle. In diesem Fall gibt es zwei Vorhaben, die das sicherstellen sollen: eine gemeinschaftliche Plastikabgabe für nicht recycelbares Plastik und eine gemeinschaftliche Paketabgabe für Drittstaatspakete zum Schutz des stationären Handels, die freilich noch nicht fertiggestellt ist. Budgetiert sind für heuer 200 Millionen und für die kommenden Jahre 400 Millionen. (APA, TT)