Ausbildung mit Zukunft – bei Fiegl + Spielberger

Eine fundierte Ausbildung ist der Grundstein für beruflichen Erfolg – und genau hier setzt Fiegl + Spielberger seit Jahrzehnten Maßstäbe.

Als mehrfach ausgezeichneter Lehrbetrieb steht das Unternehmen für höchste Ausbildungsqualität, persönliche Betreuung und beste Zukunftsperspektiven für junge Menschen. Bei Fiegl + Spielberger wird Ausbildung nicht als Pflicht, sondern als Verantwortung verstanden. Lehrlinge sind von Anfang an ein wertvoller Teil des Teams und werden gezielt gefördert. Innovative Technologien, ein praxisnaher Ausbildungsansatz und ein moderner Lehrlingsübungsraum sorgen dafür, dass theoretisches Wissen und praktische Erfahrung optimal miteinander verbunden werden. So entstehen Fachkräfte, die bestens auf die Anforderungen der Zukunft vorbereitet sind.

Ein besonderes Merkmal der Ausbildung bei Fiegl + Spielberger ist die individuelle Begleitung. Erfahrene Ausbilderinnen und Ausbilder nehmen sich Zeit, geben ihr Wissen weiter und unterstützen die Lehrlinge sowohl fachlich als auch persönlich. Teamgeist, Eigenverantwortung und Freude an der Arbeit stehen dabei stets im Mittelpunkt. Regelmäßige Schulungen, Weiterbildungen und interne Trainings ergänzen die Lehrzeit und schaffen ein Umfeld, in dem sich junge Talente entfalten können.

Praxisnah von Anfang an: Lehrlinge bei Fiegl + Spielberger verbinden theoretisches Wissen mit moderner Elektrotechnik . © Flo Mitteregger

Die laufenden Auszeichnungen als vorbildlicher Lehrbetrieb sowie die zahlreichen Auszeichnungen unserer Lehrlinge bestätigen diesen Weg. Sie sind ein sichtbares Zeichen für das Engagement, mit dem Fiegl + Spielberger in die Fachkräfte von morgen investiert. Viele ehemalige Lehrlinge sind heute langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oder Führungskräfte im Unternehmen – ein Beweis für die nachhaltige Ausbildungsstrategie.