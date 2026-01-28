Eine Lehre, die sich auszahlt: Deine Zukunft bei A1

Starte jetzt deine Lehre in Elektronik oder Einzelhandel!

Du suchst nicht nur einen spannenden Job, sondern willst auch ordentlich verdienen? Österreichs führender Telekommunikationsanbieter bietet nicht nur eine spannende Ausbildung mit tollen Perspektiven. Als Lehrling bei A1 erwartet dich ein überdurchschnittliches Lehrlingsgehalt – bis zu € 1.490 brutto im dritten Lehrjahr! Zusätzlich bekommst du während deiner gesamten Ausbildung das Klimaticket für Österreich on top: Du fährst gratis mit Zug, Bus und Bahn durch ganz Österreich. Ob zu Berufsschule, Arbeitsplatz oder Freizeitaktivitäten – du bist immer mobil!

Du bist gefragt

Wir suchen motivierte junge Menschen in Tirol, die Freude an Technik und Kommunikation haben. Egal ob Elektronik oder Einzelhandel: Du lernst bei A1 alles, was du für eine erfolgreiche Karriere brauchst. Moderne Ausbildung, spannende Aufgaben und attraktive Benefits – das alles erwartet dich bei A1. Engagierte Ausbildner:innen begleiten dich Schritt für Schritt und bereiten dich optimal auf deine Zukunft vor. Die Lehre in den Bereichen Elektronik und Einzelhandel startet im August 2026!