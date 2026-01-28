ÖOC-Team vereidigt und von Bundespräsident Van der Bellen verabschiedet

Das zweitgrößte österreichische Team für Olympische Winterspiele ist am Mittwoch feierlich verabschiedet worden. Bundespräsident Alexander Van der Bellen empfing in der Hofburg das ÖOC-Team, das für die am Freitag nächster Woche beginnenden Spiele in Mailand und Cortina d'Ampezzo 115 Sportlerinnen und Sportler umfasst. Langläuferin Teresa Stadlober und Snowboard-Olympiasieger Alessandro Hämmerle legten stellvertretend den Olympischen Eid ab.

ÖOC-Abschied in der Hofburg

„Die ganze Welt wird zuschauen. Wir werden mitfiebern. Ich wünsche euch viel Glück“, sagte Van der Bellen. „Hinter Ihnen liegen, ich kann es nur ahnen, Jahre, teilweise Jahrzehnte, in denen Sie dieses Ziel verfolgt haben. Mir ringt das höchsten Respekt ab“, erklärte der Bundespräsident, der hervorhob, dass alleine die Qualifikation schon ein großer Erfolg sei. „Die harte Arbeit hat sich schon ausgezahlt, Sie nehmen an einer Olympiade teil.“

„Olympische Idee gewinnt an Relevanz“

Van der Bellen betonte den sportlichen und Fairness-Gedanken, der Olympischen Spielen zugrunde liegt. „Die Olympische Idee verliert nicht an Reiz, vielmehr gewinnt sie an Relevanz. Dieses Messen im Miteinander, ein respektvoller Wettbewerb und ein echtes Fair-Play – dieser Gedanke ist alt, sehr alt, gleichzeitig könnte er kaum aktueller sein. Die Menschen auf der Welt friedlich zusammenzubringen, unabhängig davon, woher sie kommen, welche Sprache sie sprechen, woran sie glauben. Was für ein großer und wichtiger Gedanke“, sagte der Bundespräsident.

Ich wünsche Ihnen eine unvergessliche Zeit. Lassen Sie den Stolz zu, solche Momente sind flüchtig. Alexander Van der Bellen, Bundespräsident

Sport und seine Spitzenathletinnen und Athleten können als Vorbild dienen. „Wenn wir beim sportlichen Kräftemessen, selbst im direkten Gegeneinander ein Miteinander finden können, dann können wir es überall. Sie verkörpern diesen Olympischen Gedanken, wie man gemeinsame Regeln beachtet, wie man respektvoll miteinander umgeht, egal welche Flagge man selbst oder das Gegenüber auf dem Sportanzug trägt. Da sind Sie Vorbilder, Vorbilder im Sport, als Menschen, als Gemeinschaft“, sagte Van der Bellen, der ebenso wie Bundeskanzler Christian Stocker per Handschlag jeden anwesenden Sportler verabschiedete. „Ich wünsche Ihnen eine unvergessliche Zeit. Lassen Sie den Stolz zu, solche Momente sind flüchtig.“ (APA)