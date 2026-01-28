Kufsteiner Starkbieranstich: Bayerische Gaudi für den guten Zweck

Am 20. März lädt der Kiwanis Club Kufstein wieder zum traditionellen Starkbieranstich ein. Im Stadtsaal Kufstein erwartet die Besucher ein Abend voller bayerischer Gemütlichkeit mit Musik, süffigem Bier und einem humorvollen „Derblecken“.

Kufstein – Zum 16. Mal findet das beliebte Event im Stadtsaal Kufstein statt. Die Veranstaltung verspricht eine zünftige Atmosphäre. Für die musikalische Unterhaltung sorgen die Karolinenfelder.

Ein besonderer Höhepunkt des Abends ist das „Derblecken“. Thierbergpater Gunther Hölbl wird diese Aufgabe übernehmen. Er ist bekannt für seine pointierte und humorvolle Art. Neben süffigem Bier werden Brezen und g'schmackige Schmankerl serviert.

Wer live dabei sein möchte, kann Tische im Saal reservieren. Ein Tisch für acht Personen kostet 300 Euro. Ein kleinerer Tisch für vier Personen ist für 150 Euro erhältlich. Eine schnelle Buchung ist ratsam. Die Nachfrage ist erfahrungsgemäß hoch.

Jausenbox für zu Hauses

Für alle, die das Event lieber zu Hause genießen, gibt es die beliebten „Jausenkisten“. Diese Boxen enthalten regionale Köstlichkeiten. Sie eignen sich perfekt für eine zünftige Starkbier-Jause daheim. Eine Jausenkiste kostet 100 Euro. Auch diese können online bestellt werden.

Der Kufsteiner Starkbieranstich ist mehr als nur ein geselliges Beisammensein. Der gesamte Reinerlös der Veranstaltung kommt wohltätigen Projekten in der Region zugute. Mit dem Besuch oder der Bestellung einer Jausenkiste wird somit ein guter Zweck unterstützt. Das Event verbindet bayerische Tradition mit sozialem Engagement. (TT)