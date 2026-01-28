Sie widmete ihr Leben der Kinderkrebshilfe: Lienzerin Anni Kratzer gestorben

Lienz – Große Trauer herrscht in Osttirol und auch weit darüber hinaus um Anni Kratzer. Die Lienzerin, geboren 1939, schloss am 27. Jänner für immer ihre Augen. Sie wurde 86 Jahre alt. Bekannt ist Anni Kratzer für ihre Lebensprojekt, die Leukämie- und Kinderkrebshilfe Osttirol. Die Aufgabe des Vereins ist es, Spenden zu sammeln, um Erkrankte und die betroffenen Familien zu unterstützen. Dafür organisierte sie in Lienz regelmäßig eine Gala mit prominenten Gästen, etwa Marc Pircher.

Der Sänger Marc Pircher trat für Anni Kratzers Spendengala regelmäßig in Lienz auf. © Kratzer

Anni Kratzer wird am Samstag, den 7. Februar um 13.30 Uhr von der Aufbahrungshalle zum Verabschiedungsgottesdienst in die Pfarrkirche St. Andrä in Lienz geleitet. Am Freitag, den 6. Februar, gibt es ab 9 Uhr die Gelegenheit, sich in der Aufbahrungshalle am Friedhof von ihr persönlich zu verabschieden. Die Urnenbeisetzung findet zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familien- und Freundeskreis statt.

Im Jahr 2028 erhielt Anni Kratzer von Bürgermeisterin Elisabeth Blanik den Ehrenring der Stadt Lienz. © www.brunner-images.at