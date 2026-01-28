„Film ab!“ beim Tiroler Kurzfilmfestival in Wörgl

Am 31. Jänner ist es so weit: Im Cineplexx Wörgl geht das mittlerweile elfte Tiroler Kurzfilmfestival über die Bühne. Heuer auch wieder mit „Newcomer“-Beiträgen.

Wörgl – Der Verein Wörgler Lichtspiele rollt wieder einmal den roten Teppich aus und begrüßt Filmschaffende ebenso wie Interessierte zum elften Tiroler Kurzfilmfestival am 31. Jänner im Cineplexx Wörgl.

Auf dem Programm stehen neben hochkarätigen Filmbeiträgen dieses Jahr auch wieder „Newcomer“-Beiträge – also die Erstlingswerke von TeilnehmerInnen.

Red Carpet im Kino

Durch den Abend führen wird – wie auch schon in den vergangenen Jahren – das Organisations-Duo bestehend aus Dominic Kainzner und Anna Etzelstorfer.

Selbstverständlich findet auch 2026 wieder der „Red Carpet“ ab 19 Uhr statt, bevor ab 20 Uhr die Kurzfilme über die Leinwand flimmern.

Jurypreis und Publikumspreis

Neben dem Jurypreis für den besten Kurzfilm wird auch dieses Jahr wieder ein Publikumspreis verliehen, bei dem der Gewinner-Beitrag per Live-Voting in Saal ermittelt wird. Die Jury besteht aus Produzentin Cornelia Thurnbauer, Schauspieler Helmuth A. Häusler, Regieassistentin Elisabeth Juen, Regisseur Roland Assmann, Cutterin Melanie Zemsauer sowie Producer und Regisseur Mathias Peschta.