Deine Lehre mit Zukunft

Dein Beitrag für eine lebenswerte Stadt

Energie, die digitale Vernetzung, Wasser-, Abwasser- und Abfallwirtschaft sind Zukunftsthemen. Die IKB ist die Expertin dafür in Innsbruck und Tirol. Vier gute Gründe, warum dir eine Lehre im Technik- oder Bürobereich der IKB die Tür zu einer erfolgreichen Karriere öffnet:

Vielseitige Ausbildung

In der Werkstatt wie im Büro wirst du als IKB-Lehrling in deiner Ausbildung von Profis begleitet. Du trägst dazu bei, dass das Leben in der Stadt gut funktioniert. Die jährliche Jobrotation sorgt für Abwechslung und gibt Einblick in künftige Karrierechancen.

Motivation lohnt sich

Bei der IKB zählt der persönliche Einsatz. Für herausragende Leistungen kannst du als Lehrling daher im Lauf der Lehrzeit bis zu 2.000 Euro Prämien verdienen. Ausgezeichneten Lehrlingen finanziert die IKB den Führerschein.

Top-Ausbilderin

Die IKB ist Staatlich ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb und Ausgezeichneter Tiroler Lehrbetrieb. Sie hat eine eigene Lehrwerkstätte – das „IKB-Lehrreich“ mit einem einzigartigen Outdoor-Trainingsgelände. Aktuell sind 40 Lehrlinge bei der IKB in Ausbildung.

Karrieresprungbrett

Mit ihren rund 800 Mitarbeiter/innen bietet die IKB ihren Kund/innen das gesamte Spektrum einer innovativen Kommunaldienstleisterin. Verlässliche Arbeitszeiten ermöglichen dir, Lehre und Matura in einem begleitenden Modell zu absolvieren. So hast du als IKB-Lehrling intern wie extern gute Jobchancen.