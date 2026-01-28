Lawinenwarnstufe 4 ab Donnerstag in Osttirol: Gefahr durch Neuschnee steigt stark

Ab Donnerstag gilt in Osttirol oberhalb der Waldgrenze Lawinenstufe 4. Der Lawinenwarndienst warnt eindringlich vor der großen Gefahr, da Neuschnee und ein schwacher Schneedeckenaufbau die Situation verschärfen. Wintersportler sollten abseits gesicherter Pisten äußerste Zurückhaltung üben.

Lienz – Aufgrund prognostizierter weiterer Schneefälle gibt der Lawinenwarndienst des Landes Tirol ab Donnerstag im Bezirk Lienz für die Regionen Karnischer Kamm sowie Lienzer Dolomiten die zweithöchste Lawinengefahrenstufe (Stufe 4 – große Lawinengefahr) oberhalb der Waldgrenze aus. In den anderen Teilen Osttirols sowie in Nordtirol gilt verbreitet Lawinengefahrenstufe 3 (erhebliche Gefahr).

Sicherheitslandesrätin Astrid Mair appelliert gemeinsam mit dem Lawinenwarndienst des Landes Tirol zu Zurückhaltung abseits gesicherter Pisten: „Große Lawinengefahr bedeutet, dass Lawinen bereits leicht ausgelöst werden können oder auch spontan abgleiten können. Die Gefahr abseits gesicherter Pisten ist groß. Wir appellieren daher eindringlich an alle Wintersportlerinnen und Wintersportler zur Zurückhaltung in den betroffenen Gebieten“, betont Sicherheitslandesrätin Mair.

Weitere 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee

Christoph Mitterer vom Lawinenwarndienst des Landes Tirol erklärt: „Bereits am Wochenende hat es in der Region viel geschneit. Laut Prognosen der Geopshere Austria sind bis morgen weitere 20 bis 40 Zentimeter an Neuschnee möglich. Durch diese Neuschneezuwachs und der schlechten Schneedeckenstabilität steigt die Lawinengefahr entsprechend an.“

Seitens des Lawinenwarndienst des Landes Tirol wird Zurückhaltung abseits der gesicherten Skipisten empfohlen. Skitouren und Variantenfahrten sollten sich im freien Skiraum – wenn überhaupt – auf mäßig steiles Gelände beschränken. Es gilt zudem, Auslaufbereiche großer Lawinen zu beachten. Unerfahrene sollten unbedingt auf den geöffneten Abfahrten und Routen bleiben.

Täglicher Lawinenreport