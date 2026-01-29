Neuschnee sorgt für große Lawinengefahr: Ab heute zweithöchste Warnstufe in Osttirol

Seit Donnerstag gilt in großen Teilen Osttirols oberhalb der Waldgrenze Warnstufe 4. Der Lawinenwarndienst warnt eindringlich vor der großen Gefahr, da Neuschnee und ein schwacher Schneedeckenaufbau die Situation verschärfen. Wintersportler sollten abseits gesicherter Pisten äußerste Zurückhaltung üben.