Neuschnee sorgt für große Lawinengefahr: Ab heute zweithöchste Warnstufe in Osttirol

In Osttirol gilt verbreitet Lawinenwarnstufe 4. Auch im Rest Tirols ist die Lage mehr als angespannt.
Seit Donnerstag gilt in großen Teilen Osttirols oberhalb der Waldgrenze Warnstufe 4. Der Lawinenwarndienst warnt eindringlich vor der großen Gefahr, da Neuschnee und ein schwacher Schneedeckenaufbau die Situation verschärfen. Wintersportler sollten abseits gesicherter Pisten äußerste Zurückhaltung üben.

