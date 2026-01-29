Höchste Vorsicht geboten
Neuschnee sorgt für große Lawinengefahr: Ab heute zweithöchste Warnstufe in Osttirol
In Osttirol gilt verbreitet Lawinenwarnstufe 4. Auch im Rest Tirols ist die Lage mehr als angespannt.
© Lawinenwarndienst Tirol
Seit Donnerstag gilt in großen Teilen Osttirols oberhalb der Waldgrenze Warnstufe 4. Der Lawinenwarndienst warnt eindringlich vor der großen Gefahr, da Neuschnee und ein schwacher Schneedeckenaufbau die Situation verschärfen. Wintersportler sollten abseits gesicherter Pisten äußerste Zurückhaltung üben.