Neuschnee sorgt für große Lawinengefahr: Ab heute zweithöchste Warnstufe in Osttirol

Seit Donnerstag gilt in großen Teilen Osttirols oberhalb der Waldgrenze Warnstufe 4. Der Lawinenwarndienst warnt eindringlich vor der großen Gefahr, da Neuschnee und ein schwacher Schneedeckenaufbau die Situation verschärfen. Wintersportler sollten abseits gesicherter Pisten äußerste Zurückhaltung üben.

Lienz – Aufgrund der Schneefälle wurde vom Lawinenwarndienst des Landes Tirol ab Donnerstag im Bezirk Lienz für die Regionen Karnischer Kamm sowie Lienzer Dolomiten die zweithöchste Lawinengefahrenstufe (Stufe 4 – große Lawinengefahr) oberhalb der Waldgrenze ausgegeben, nach weiterer Beobachtung auch für die Region Deferegger Alpen Ost. In den anderen Teilen Osttirols sowie in Nordtirol gilt verbreitet Lawinengefahrenstufe 3 (erhebliche Gefahr).

Sicherheitslandesrätin Astrid Mair appelliert gemeinsam mit dem Lawinenwarndienst des Landes Tirol zu Zurückhaltung abseits gesicherter Pisten: „Große Lawinengefahr bedeutet, dass Lawinen bereits leicht ausgelöst werden können oder auch spontan abgleiten können. Die Gefahr abseits gesicherter Pisten ist groß. Wir appellieren daher eindringlich an alle Wintersportlerinnen und Wintersportler zur Zurückhaltung in den betroffenen Gebieten“, betont Mair.

Lawinengefahr steigt mit Neuschnee

Christoph Mitterer vom Lawinenwarndienst des Landes Tirol erklärt: „Bereits am Wochenende hat es in der Region viel geschneit. Durch den Neuschneezuwachs und die schlechte Schneedeckenstabilität steigt die Lawinengefahr entsprechend an.“

Seitens des Lawinenwarndienstes wird Zurückhaltung abseits der gesicherten Skipisten empfohlen. Skitouren und Variantenfahrten sollten sich im freien Skiraum – wenn überhaupt – auf mäßig steiles Gelände beschränken. Es gilt zudem, Auslaufbereiche großer Lawinen zu beachten. Unerfahrene sollten unbedingt auf den geöffneten Abfahrten und Routen bleiben.

Täglicher Lawinenreport

Alle Informationen zur aktuellen Lawinensituation in Tirol, Südtirol und dem Trentino finden sich im täglichen Lawinenreport unter www.lawinen.report. Dieser wird jeweils um 17 Uhr für den darauffolgenden Tag online zur Verfügung gestellt. Zudem werden Informationen und Warnungen auf den Social-Media-Kanälen des Landes Tirol sowie des Lawinenwarndienstes des Landes Tirol veröffentlicht.