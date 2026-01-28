Erst Lehre mit Matura, dann Führungsposition

Luca Stöger hat mit 15 Jahren eine Lehre bei Stasto Automation KG begonnen. Heute leitet er den Logistikbereich und ist Teil der strategischen Führung des Unternehmens.

Von Natalie Hagleitner

Der Weg von Luca Stöger in die Berufswelt war kein geradlinig geplanter. Er besuchte zunächst die Ferrarischule in Innsbruck, merkte aber schnell, dass es nicht das Richtige für ihn war. „Das war mir zu theoretisch. Ich habe zu wenig von dem Praktischen gelernt“, sagt er rückblickend. Der Gedanke an eine Lehre wurde für ihn deshalb zunehmend attraktiv – als solide Basis, auf der sich weitere Wege aufbauen lassen.

Über persönliche Kontakte kam er schließlich zur Stasto Automation, einem Großhandelsbetrieb für Industriearmaturen und Pneumatik, der neben Produkten auch technisches Know-how und Vormontagen anbietet. Eine Woche Schnupperlehre reichte aus, um ihn zu überzeugen. „Das familiäre Miteinander und die Firmenphilosophie waren das Entscheidende für mich“, so Luca. 2016 startete er seine Lehre zum Betriebslogistik-Kaufmann, ergänzt durch die Lehre mit Matura. Heute ist er im zehnten Berufsjahr und leitet als Bereichsleiter die Logistik .

Lehre auf Augenhöhe

Bei Stasto wird bewusst darauf gesetzt drei Lehrlinge versetzt über die Lehrjahre auszubilden. „Im besten Fall ist einer im ersten, einer im zweiten und einer im dritten Lehrjahr“, erklärt Luca. Dieses Modell ermögliche es, dass neue Lehrlinge von Anfang an eine Ansprechperson auf Augenhöhe haben. Inhaltlich sei die Ausbildung breit angelegt. „Ein Lehrling kennt danach den ganzen Ablauf der Firma.“ Man bekomme auch schon früh Verantwortung. Gleichzeitig gebe es klare Strukturen: fixe Lehrlingsausbilder, wöchentliche Rückmeldungen und Feedbackbögen, die besprochen werden. Für Luca ein entscheidender Punkt: „So weiß man immer, wo man steht.“

„Die Lehre mit Matura war der perfekte Weg für mich.“ Luca Stöger, Stasto Automation KG

Strategische Rolle

Der Übergang von der Lehre in eine Führungsfunktion verlief für Luca Stöger mit breiter Unterstützung. Direkt nach dem Lehrabschluss wurde er in das Stasto „MitUnternehmerModel“ aufgenommen, bei dem Mitarbeitende am Unternehmen beteiligt sind. Entscheidungen würden bei Stasto grundsätzlich gemeinsam getroffen und seien ein zentraler Faktor für die Unternehmenskultur. Heute trägt Luca die Verantwortung für Mitarbeiterführung ebenso wie für Abläufe entlang der gesamten Lieferkette. Auch Prozessoptimierungen gehören zu seinem Aufgabenbereich, wie beispielsweise die Einführung eines automatischen Kleinteilelagers. Zusätzlich ist er Teil des Führungsgremiums, das sich mit strategischen Fragen, Investitionen und Personalthemen befasst.