Ein Blick hinter die Kulissen bei Hochwasserschutz für die Isel: Stadt Lienz lädt ein

Lienz bietet am Freitag, 6. Februar, eine exklusive Führung durch das finale Isel-Hochwasserschutzprojekt an. Bürger können um 14 Uhr im Stadtlabor Lienz starten und sich von Experten über den aktuellen Stand informieren. Eine Anmeldung bis 4. Februar ist erforderlich.

Lienz – Das Hochwasserschutzprojekt Isel in Lienz erreicht seine finale Phase. Die Stadtgemeinde Lienz als Bauherrin und das Baubezirksamt laden zur Besichtigung ein. Interessierte erhalten Einblicke in die umfangreichen Arbeiten. Experten stehen vor Ort für Fragen zur Verfügung.

Die Führung beginnt pünktlich um 14 Uhr. Treffpunkt ist das Stadtlabor Lienz, direkt neben der Liebburg. Wer teilnehmen möchte, muss sich bis spätestens Mittwoch, 4. Februar, per E-Mail an marketing@stadt-lienz.at anmelden.

